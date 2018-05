Süßwein erstmals bester Wein des Jahres

Die Qualität der Weine war auch heuer wieder hoch. Keine leichte Aufgabe hatte die Jury, welche Farbe, Geruch und Geschmack der Weine bewertete. Zur Jury gehörten Stefan Volgger (Sommelier), Magdalena Pratzner (Önologin), Hannes Munter (Kellermeister der Eisacktaler Kellerei), Hannes Pfitscher (Önologe), Hannes Rottensteiner (Kellerei Rottensteiner) und Luis Oberrauch (Präsident der Weinfachgruppe der SBJ).

20-jähriges Jubiläum der beliebten Veranstaltung

Die Landesweinkost gibt es nun schon seit 20 Jahren und mit jedem Jahr steigert sich die Qualität der ohnehin schon hochwertigen Eigenbauweine. „Einen wichtigen Beitrag leisten in diesem Zusammenhang die Verkostungen der Südtiroler Bauernjugend“, bestätigt Luis Oberrauch, Präsident der Weinfachgruppe der Südtiroler Bauernjugend, „gerade solche Wettbewerbe animieren dazu, vorne mit dabei zu sein und sich ständig zu verbessern.“

Süßwein ist Wein des Jahres

Im Laufe des Abends wurden die besten Eigenbauweine der Reihe nach in den sechs Kategorien: neutrale Weißweine, aromatische Weißweine, Vernatschweine, mittelschwere Rotweine, schwere Rotweine und Süßweine verkostet und bewertet. Im Anschluss daran war die Jury noch einmal gefragt aus den sechs prämierten Weinen den Wein des Jahres zu bestimmen. Die Entscheidung fiel auf den den Goldmuskateller von Valentin Pernthaler aus Kaltern.

„Wir haben sehr lange diskutiert, die Weine sind alle gut gemacht, allerdings wissen wir auch, wie schwierig es ist einen so guten Süßwein zu produzieren, deshalb hat sich Valentin Pernthaler die Auszeichnung mehr als verdient“, verkündete Magdalena Pratzner die frohe Botschaft. Der Kalterer nahm die Auszeichnung mit großer Freude entgegen.

Die Preisträger aller Kategorien

Auch Johannes Kainzwaldner aus Villanders hatte großen Erfolg. Er holte sich in zwei Kategorien den Sieg. Sein Weißburgunder wurde zum zweiten Mal in Folge in der Kategorie neutrale Weißweine zum besten gekürt. Den zweiten Platz holte sich Günther Sullmann aus Brixen mit seinem Sylvaner. Markus Kompatscher aus Völser Aicha mit seinem Weißburgunder und Clemens Margesin aus Lana mit seinem Piwi Weißwein Sovignier Gris teilten sich den dritten Platz mit derselben Punktezahl.

In der Kategorie aromatische Weißweine holte sich Franz Josef Obexer aus Brixen mit seinem Kerner den Sieg. Auf den zweiten Platz kam Michael Thaler aus Schenna mit seinem Sauvignon und den dritten Platz holte sich Franz Mayr aus Atzwang mit seinem Goldmuskateller.

Die Fachjury verkostet mit viel Freude die guten Weine der Selbsteinkellerer. - Foto: Südtiroler Bauernjugend

Auch bei den Vernatschweinen hatte Johannes Kainzwaldner die Nase vorne. Dicht gefolgt von Klaus Wieser aus Schenna und Hannes Dissertori aus Tramin.

Bei den mittelschweren Rotweinen stellte Martin Kieser aus Neumarkt mit seinem Vernatsch Lagrein den besten Wein. Auf Platz zwei kam Anton Gruber aus Kortsch mit seinem Zweigelt. Platz drei holte sich Elmar Luggin aus Schluderns ebenfalls mit einem Zweigelt.

In der Kategorie schwere Rotweine belegte Rudi Unterthurner aus Schenna mit seinem Cabernet Franc-Merlot den ersten Platz, gefolgt von Stefan Pisetta aus Leifers mit seinem Merlot und Stephan Pedoth aus Kurtinig ebenfalls mit einem Merlot.

Bei den Süßweinen ging der zweite Platz an Christoph Wolf aus Tscherms, ebenfalls mit einem Goldmuskateller. Als Abschluss gab es noch eine kleine Überraschung: Anlässlich des 20. Jubiläums der Landesweinkost der Südtiroler Bauernjugend erhielten alle Besucher und Teilnehmer ein Weinglas mit dem Logo der Südtiroler Bauernjugend eingraviert.

