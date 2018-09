„System of a Down“ am Konzertflügel

Viktoriya Yermolyeva hat sich in einem Wiener Showroom an einen Bösendorfer Konzertflügel gesetzt und konnte nicht widerstehen. Was normalerweise von Gitarre, Bassguitarre und Schlagzeug produziert wird, vertont sie auf schwarzen und weißen Tasten.

Und eines ist absehbar: „Chop Suey“ ist nicht nur ein wahrer Zungenbrecher, sondern sieht auch am Klavier nicht weniger anstrengend aus - klingt aber immer noch aufregend.

Hier zum Vergleich noch einmal das Original:

