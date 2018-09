Tag der Schokolade: Die süße Versuchung

Loading the player...

Der Internationale Tag der Schokolade geht zurück auf den Geburtstag des legendären Süßwarenherstellers Milton S. Hershey im Jahr 1945. Das erste Mal wurde der Kakaobaum vermutlich um 1500 v. Chr. von den Olmeken genutzt, die im Tiefland der mexikanischen Golfküste lebten. Um das Jahr 600 wurde der Kakao dann von den Maya angebaut.

Heute stammt der mit Abstand größte Teil der Weltkakaoproduktion aus den beiden westafrikanischen Ländern Côte d’Ivoire und Ghana. Trotz der global steigenden Nachfrage nach Kakao steht der Kakaosektor in beiden Ländern vor großen Herausforderungen. Veraltete Pflanzen, ausgelaugte Böden und Waldrodung zugunsten neuer Farmflächen bedrohen den Kakaoanbau.

Schokolade als Luxusgut

Bis ins 19. Jahrhundert hinein blieb die Schokolade ein Luxusgut für die Reichen. Erst als Maschinen zur Verarbeitung des Kakaos erfunden wurden und die Erträge im Kakaoanbau anstiegen, konnten sich auch andere Bevölkerungsschichten Schokolade leisten.

Heute gibt es Schokolade in allen Formen und Geschmacksrichtungen und jedes Kind kann sie sich leisten.

Übrigens: Man darf den Internationalen Tag der Schokolade nicht mit dem World Chocolate Day am 7. Juli verwechseln. Zwar werden beide Anlässe häufig synonym verwendet, aber der 7. Juli bezieht sich angeblich auf das Jahr 1559, in welchem die Schokolade in Europa eingeführt wurde.

