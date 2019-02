Tolle Kostüme in allerletzter Minute

„Mein Name ist Hase…“ – so können sich die Häschen unter den Narren vorstellen. Mit pinker, weißer und schwarzer Schminke ist ein Gesicht schnell passend geschminkt – im YouTube-Video wird außerdem gezeigt, wie man sich einen Zeigerfinger noch schnell zur leckeren Karotte umwandelt. Aus weißem Papier sind schnell noch Ohren an einem Haarreif angebracht und ab in möglichst weißen Klamotten!

Für all jene, die im Schrank ein T-Shirt mit NASA-Aufdruck haben, bietet sich an, sich als Space Girl oder Boy zu verkleiden. Das Shirt und die restliche Kleidung können nach Belieben mit Glitzer aufgewertet werden. Ebenfalls mit viel Gefunkel kann die Schminke versehen werden. Für Langhaarige: 2 Dutts können zu „Space Butts“ hochgesteckt werden. Eine Wasserpistole ist ein tolles Accessoires.

Die, die mit Melancholie an die wilden 70er-Jahre zurückdenken: Hippie ist ein Kostüm-Klassiker und schnell umgesetzt. Ein Haarband, das tief in die Stirn gezogen wird und bunte Blumen im Gesicht runden einen Look mit weiter, bunter Kleidung ab.

Nach dem Filmerfolg von „Black Swan“ kann auch daraus schnell und eindrucksvoll ein Kostüm gebastelt werden. Einfach einen strengen Dutt nach hinten zu binden, das Gesicht mit weißer Grundierung ausmalen und die typische schwarze Augenbemalung auftragen. Einen schwarzen Body oder eng anliegendes T-Shirt mit einem Tütü oder einem schwarzen Rock kombinieren.

Ein Einhorn ist mit bunten Streifen und einem Minihorn aus Papier an der Stirn und etwas Glitzer auch schnell umgesetzt.

stol/ape