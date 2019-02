Über 4000 Euro für die Kinderkrebshilfe

Gemeinsam mit dem Harley Heads MC, „Faxe“ dem Bertreiber vom Hexenkessel in Steinhaus, und der Brunecker Rockband Sokkuadro wurde dafür die Werbetrommel bei allen Bikern aus dem Pustertal gerührt und so fand sich am Tag der Ausfahrt eine große Gruppe an Motorradfahrern zum Start bei der Eisbar in Sand in Taufers ein.

Jeder geplante Stopp der Ausfahrt wurde zum Einsammeln von Spenden genutzt und nach dem Abendevent im Hexenkessel, hatten die Veranstalter nicht weniger als 4324,47 Euro gesammelt.

Dank der Unterstützung von Despar Pircher in Sand in Taufers, dem Bärenhotel in Olang und der Moserbar in Bruneck und vielen weiteren Gönnern, welche die Verpflegung der Biker großzügig übernahmen, konnte der gesamte gesammelte Betrag dann am 02. Februar an Herrn Alfred Moser von der Kinderkrebshilfe Regenbogen übergeben werden.

stol