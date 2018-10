Ultner Benefizwanderung für die Kinderkrebshilfe

Die besonders sportlichen unter den Teilnehmern haben die 6 Kilometer und 1000 Höhenmeter auch mehrfach hintereinander in Angriff genommen. Darunter auch Sepp Thaler, Lokalmatador und Mitorganisator der ersten Benefizwanderung auf die Schwemmalm, welcher die Streck ganze 7 Mal bewältigte.

Das Startgeld der Teilnehmer ging zu 100 Prozent an die Kinderkrebshilfe Peter Pan und so konnte am Abend an Corinne Werth ein Scheck von 2140 Euro übergeben werden.

Die Organisatoren zeigten sich begeistert von der ersten Auflage und im Herbst 2019 wird es die zweite Benefizwanderung auf die Schwemmalm geben. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Verein Vertical Ulten/WSV St. Pankraz, dem Ski- und Wandergebiet Schwemmalm und der Tourismusvereinigung Ultental-Proveis.

stol