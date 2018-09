Viagra: Als man vor 20 Jahren ein blaues Wunder erlebte

Loading the player...

Bei den Versuchen an den Minenarbeitern bemerkten diese erfreut, dass sie durch das Mittel längere und häufigere Erektionen erhielten. So wurde aus dem anfänglichen Bluthochdruck-Senker ein Potenzmittel und kam im März 1998 aus den US-amerikanischen Markt. Bald darauf – am 1. Oktober desselben Jahres kam das „Wundermittel“ auf den deutschen Markt.

Viagra hat damit das Sexualleben von Millionen Männern, aber auch Frauen, maßgeblich verändert. Früher wartete Mann oft jahrzehntelang, bevor er eine Behandlung in Erwägung zog – heute suchen Betroffene bereits nach 3 bis 6 Monaten einen Urologen auf. Damit wurde ein großes Tabu in der Gesellschaft gebrochen.

stol