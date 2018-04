„Vom Tierheim zu dir heim“: Mia, Ulisse und Jako

Loading the player...

Die Arbeit mit den Tieren im Tierheim erfordert ein hohes Maß an Kompetenz, Einfühlungsvermögen und Geduld. Viele der Tiere kommen traumatisiert ins Tierheim, viele stammen aus einer Problemhaltung, wurden geschlagen oder eingesperrt. Andere sind im Tierheim, weil ihr Herrchen oder Frauchen gestorben sind und sich niemand fand, der sich um sie kümmern konnte. Ein kompetentes Team aus Ärzten, Tierpsychologen, Tiertrainern und Pflegern kümmert sich in der Sill rund um die Uhr um die Sorgenkinder und gibt ihnen nach und nach das Vertrauen in den Menschen wieder zurück.

STOL sucht nun in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Tierarzt Dr. Giovanni Lorenzi und mit Hundepsychologin und diplomierten Hundeerzieherin Dr. Giulia Morosetti für die Tiere im Tierheim ein Neues Zuhause.

In der ersten Folge von „Tierheim zu dir heim“ stellen wir 3 sehr unterschiedliche Hunde vor, die nach einem liebevollen Zuhause suchen.

MIA

Rasse: Jagdhundmischling

Alter: 8 Monate alt

Herkunft: wahrscheinlich aus Süditalien nach Südtirol gekommen

Mia sucht: liebe Menschen, kommt auch mit anderen Hunden aus

Charakter: umgänglich, freundlich mit Menschen und anderen Hunden, sportlich

Lieblingsbeschäftigung: Stöbern und Schnüffeln

ULISSE

Rasse: Huskymischling

Alter: 2 Jahre alt

Herkunft: wahrscheinlich aus Süditalien nach Südtirol gekommen, stammt aus Problemhaltung

Ulisse sucht: Einzelbeziehung, eher Frau als Mann

Charakter: Ulisse ist freundlich mit Hunden, er geht eher auf Frauen als auf Männer zu. Das Vertrauen zum Menschen muss aufgebaut werden.

Lieblingsbeschäftigung: Wenn er sich bei jemandem wohl fühlt, liebt er Vertrauens-Übungen mit dem Lieblingsmenschen

JAKO

Rasse: Labradormischling

Alter: 2 ½ Jahre alt

Herkunft: aus Problemhaltung

Jako sucht: eine entspannte, ruhige Familiensituation, eine liebevolle Bezugsperson mit viel Zeit, besser in ländlicher Gegend mit viel Auslaufmöglichkeit

Charakter: verträgt sich mit Menschen und anderen Hunden, sollte sich nicht bedroht fühlen

Lieblingsbeschäftigung: Spaziergänge und Bewegung im Freien

Wer ernsthaftes Interesse an einem der Hunde hat, kann sich für weitere Informationen gerne unter der Telefonnummer 0471/329 800 oder unter der E-Mail-Adresse des Tierheims im Tierheim melden.

Auch ein Besuch im Tierheim ist während der regulären Besuchszeiten von Montag bis Freitag von 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr zum Kennenlernen der Tiere möglich.

stol