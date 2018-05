Von Schlager bis Rock ’n’ Roll

Am 16. Juni heißt es Bühne frei für Die Seer. Die österreichische Formation rund um Alfred Jaklitsch war bereits mehrfach erfolgreich in Südtirol zu Gast. Ihre Hits kommen immer bestens beim Publikum an.

Am 28. Juni folgt dann das 2. Kabarettfestival mit Luis aus Südtirol und Thomas Hochkofler. Der Ultner Bergbauer – dargestellt von Manfred Zöschg aus Hall mit Ultner Wurzeln – ist bekannt dafür, dass er für jedes Problem eine Lösung und zu jedem Thema eine Meinung hat. Sein Bühnenkollege Thomas Hochkofler wird u. a. als Joe von Afing Episoden aus seinem Leben erzählen. Hochkofler gehört zu den renommiertesten Schauspielern Südtirols, der aufgrund seiner Videos auf stol.it auch im Internet eine große Fangemeinde hat.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Liebhaber des guten, alten deutschen Rock ’n’ Rolls kommen am 10. August voll auf ihre Kosten, wenn die Spider Murphy Gang auf dem Festplatz von Dorf Tirol zu Gast sein wird.

