Wahnsinns-Weltrekordversuch in Schnals

Der Weltrekordversuch von Erkan Soysal und Rene Schittko findet am Samstag ab 10.30 an der Talstation der Schnalstaler Gletscherbahn statt. - Foto: Veranstalter

Es geht um einen Weltrekordversuch und um Show-Tennis der Extraklasse: Rene Schittko wird vom Dach einer Gondel der Schnalstaler Gletscherbahn in schwindelerregender Höhe einen Tennis-Abschlag vornehmen und sein Partner Erkan Soysal wird mit seinem Schläger versuchen, den Ball, der mit einer Geschwindigkeit von rund 180 Kilometer pro Stunde im Zielbereich an der Talstation ankommt, abzufangen.

Ein Rekordversuch nach dem Anderen

Die beiden sind durch ihre Auftritte bei „Wetten dass..?“ und durch viele weitere spektakuläre Rekorde und Auftritte bekannt. So spielten sie auch schon ein Tennismatch in einer Höhe von 2000 Metern, während sie an Paragliding-Schirmen hingen, oder fingen mit ihren Tennisschlägern Tennisbälle, die von einer Staumauer aus auf sie geschossen wurden. Im Schnalstal wollen sie nun einen neuen irren und spektakulären Rekordversuch versuchen.

Um 10.30 Uhr geht's los

Wer dabei sein will muss am Samstag, 15. September, früh aufstehen, um 10.30 Uhr starten die Beiden ihre verrückte Aktion. Bei schlechtem Wetter wird der Weltrekordversuch am Sonntag, 16. September, erneut in Angriff genommen.

STOL wird für Sie vor Ort sein und vom Weltrekordversuch berichten.

stol