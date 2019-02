Weißes Kreuz: Malwettbewerb für Kindergartenkinder

Mit diesem Wettbewerb möchte der Landesrettungsverein seinen Rettungsdienst und die Alarmierung mittels der neuen Notrufnummer 112 mit den Mädchen und Jungen thematisieren. Zum vorgegebenen Thema Rettungsdienst können die Kinder dann alles zeichnen und malen, was sie mit dem Rettungsdienst verbinden, wie zum Beispiel Rettungswagen, Rettungshubschrauber, Sanitäter, Rettungsstelle und so weiter. Dasselbe gilt für Thema Nummer 2, die Notrufnummer 112.

Gewinnen ist Teamsache!

Der Wettbewerb läuft vom 1. Februar bis 17. April. In diesem Zeitraum können alle deutsch- und italienischsprachigen Kindergärten der Stadtgemeinde Bozen ihre Vorschläge an das Weiße Kreuz einreichen. Die Ausschreibung richtet sich an die gesamte Kindergartengruppe, nicht an einzelne Kinder. Jede Gruppe kann 2 Zeichnungen einreichen, je eine pro Thema.

Die Vorlagen auf Papier im DIN-A3-Format sind an die Sektion Bozen des Weißen Kreuzes einzureichen, Kennwort „Malwettbewerb“, Lorenz-Böhler-Straße 3 in Bozen. Auf dem Kuvert sollte der Absender stehen (Kindergartenbezeichnung, Kindergartengruppe, Ansprechperson mit Telefonnummer).

Je 5 Zeichnungen pro Motiv werden ausgewählt

Eine Jury der Sektion Bozen wählt unter den eingereichten Zeichnungen je 5 Zeichnungen pro Motiv aus. Die Prämierung erfolgt am 24. Mai. Die 10 Sieger-Kindergartengruppen erhalten ein Geschenk, einen Besuch in der Sektion Bozen des Weißen Kreuzes und je ein T-Shirt mit den neuen Motiven.

Diese 10 Siegermotive werden auch in der Zentrale des Weißen Kreuzes in Bozen ausgestellt, auf der Internetseite und in den Sozialen Medien des Weißen Kreuzes veröffentlicht und eventuell für Sonderaktionen für wohltätige Zwecke verwendet. Das Weiße Kreuz freut sich auf viele tollen Zeichnungen der Kindergartengruppen.

stol