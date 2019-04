Wettbewerb „Südtirol radelt“ startet in eine neue Saison

Zum Auftakt der Aktion wurden Radfahrer am Radweg an der Talfer in Bozen über den Wettbewerb informiert. Auch Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider war mit von der Rad-Partie. - Foto: STA/Perathoner

Zum Auftakt der Aktion wurden Radfahrer am Radweg an der Talfer in Bozen über den Wettbewerb informiert. Auch Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider war mit von der Partie, selbstverständlich kam auch er mit dem Fahrrad.

Radmobilität steht ganz oben auf der Agenda

„Wir wollen die Menschen davon überzeugen, bei alltäglichen Wegen dem Fahrrad den Vorzug zu geben - das spart nicht nur Benzinkosten, sondern schont vor allem die Umwelt und nicht zuletzt kann man etwas für die eigene Gesundheit und Fitness tun“, sagte Alfreider. Er erinnerte daran, dass die Radmobilität als alternative, umweltfreundliche Mobilitätsform ganz oben auf der Agenda der Landesregierung stehe, wenn es darum gehe, Südtirol zu einer so genannten Green Region zu machen. „Die Aktion „Südtirol radelt“ ist in diesem Zusammenhang eine der erfolgreichsten Sensibilisierungsmaßnahmen, und wir hoffen, dass auch heuer wieder viele Südtiroler mitmachen“, so der Landesrat.

Tolle Preise winken

Wer sich zum Fahrradwettbewerb anmeldet und bis zum 30. September mindestens 100 Kilometer „erradelt“, hat die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Dazu müssen die zurückgelegten Kilometer ganz einfach auf der Webseite oder über die App eingetragen werden. Neu ist heuer die Webseite, die sich mit einem frischen Design und einer nutzerfreundlichen Oberfläche präsentiert.

„Südtirol radelt“ ist eine Initiative von Green Mobility in der Südtiroler Transportstrukturen AG STA und dem Ökoinstitut Südtirol. Anmelden können sich Interessierte im Web unter www.suedtirolradelt.bz.it

