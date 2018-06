Zuckersüßes Baby-Rentier in den Dolomiten

Dass die Dolomiten nicht das typische Umfeld für Rentiere sind, ist bekannt. Dennoch fühlen sich die Vierbeiner im Skigebiet 3 Zinnen pudelwohl. Das einzige Rentierrudel der Alpen, lebt nämlich bereits in dritter Generation auf der Rotwand – echte Südtiroler Rentiere sozusagen.

„Ende 2003 fuhren wir auf eine Rentierfarm nach Finnland, 300 Kilomter nördlich des Polarkreises und 3.300 Kilomter von Südtirol entfernt. Nachdem wir uns dort für einige Wochen genauestens erkundet haben, wie Rentiere leben, was sie fressen, welche Pflege sie brauchen, haben wir die ersten 4 Tiere zu uns in die Dolomiten geholt. Das alles war aber nur möglich, weil ihr wuscheliges Fell sie bis zu minus 45 Grad schützt – perfekt für den rauen Winter bei uns – und es in unseren Bergwäldern genügend Isländisch Moos gibt, ihrer Hauptnahrung.“ so Rudolf Egarter auf die Frage, wie Rentiere eigentlich bis nach Südtirol kommen.

Die kleine Lotta freut sich sehr über erste Besucher, deshalb hat sich die Rentierfamilie etwas ganz Besonderes überlegt: Rentier Lotta’s Storchfeier für Kinder und Erwachsene! Am 9. Juni ab 14 Uhr sind alle herzlich eingeladen, die kleine Lotta an der Rotwand zum ersten Mal zu besuchen. Die kleinen Besucher können nicht nur Fotos von Baby Lotta machen, sondern erhalten auch eine kleine Lotta aus Plüsch, die sie zum Kuscheln mit nach Hause nehmen dürfen.

Im Stall hat sich alles auf die kleine Lotta eingestellt. - Foto: 3 Zinnen Dolomites

