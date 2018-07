sexyrurik schwamm im Flötscher Weiher

Der isländische Nationalspieler beim baden im Flötscher Weiher in Natz. - Foto: Screenshot/Youtube

Wie die „Z am Sonntag“ berichtete, fiel Rurik Gislason den Angestellten im Hotel „Seehof“ in Natz sofort positiv auf, als er vor einem Jahr mit dem 1. FC Nürnberg für ein Trainingslager 10 Tage lang dort residierte. Der Hotelier des Hotels, Andreas Auer, beschreibt Rurik als eine angenehme Person, an die er sich gerne zurückerinnert.

Damals kickte der Isländer mit seinen Teamkollegen noch auf dem örtlichen Fußballplatz, ohne großes Aufsehen zu erregen. Ein solch beschauliches Training, wird der angeblich schönste Spieler der russischen Weltmeisterschaft so schnell nicht mehr erleben.

Rurik steht nicht gerne im Mittelpunkt

Innerhalb kürzester Zeit ist die Zahl seiner Follower auf Instagram von 40.000 auf über eine Million gestiegen. Sein Trainer Kenan Kocak hat zu verstehen gegeben, dass Rurik eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt steht und das ihm die ganze Sache eher unangenehm ist.

Im Video sieht man Rurik Gislason bei seinen Vorbereitungen für die WM.

stol