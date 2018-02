Ausgenutzte Sicherheitslücke: Flash deinstallieren

Da ein Update erst in der kommenden Woche veröffentlicht wird, sollten Windows-Nutzer Flash am besten deinstallieren – unter „Programme und Funktionen“ in der Systemsteuerung. Die Angriffe laufen über per E-Mail verbreitete Office-Dokumente, in die manipulierte Flash-Inhalte eingebettet sind.

Entsprechende Vorsicht sollten Nutzer aller Betriebssysteme bei Nachrichten mit solchen Anhängen walten lassen.

dpa