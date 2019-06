ProSieben startet Streaming-Plattform Joyn

Dazu gehören unter anderem die Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie Programme von ARD und ZDF, Phoenix, 3sat, Arte, Viacom, Welt und Sport1, wie Joyn am Dienstag mitteilte. Die Plattform lässt sich im Web, über Smart-TV oder per Smarthphone nutzen.

Zu sehen sind auch eigenproduzierte Serien. Den Angaben zufolge stehen außerdem bereits mehr als 40 Fernsehformate wie „Grey's Anatomy“ als Preview zur Verfügung. Zusätzlich bietet Joyn viele Sendungen nach ihrer Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek auf Abruf an. Premiere bei Joyn hat zum Start der Plattform die dritte Staffel der Serie „Jerks“ mit Christian Ulmen und Fahri Yardim in den Hauptrollen. Wöchentlich sollen zwei Folgen zur Verfügung stehen.

Die Joyn GmbH ist ein Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery zu gleichen Anteilen. Bis zum Winter sollen weitere Features und Inhalte hinzukommen, wie zum Beispiel die Inhalte des Streamingdienstes Maxdome.

dpa