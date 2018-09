Youtube bekommt eigenen Gaming-Bereich

Youtube baut an und erhält einen eigenen Bereich für alle Videos rund um Videospiele, Streaming und Let's Plays. - Foto: shutterstock

Die Zusammenstellung erfolg nach persönlichen Vorlieben, favorisierten Spielen oder abonnierten Youtubern. Die Gaming-Rubrik sammelt auch Videos sortiert nach Titeln. So können etwa „Fortnite“-Spieler alle Inhalte zu ihrem Lieblingsspiel an einer Stelle finden.

Zunächst in den USA, später auch in anderen Ländern, präsentiert Youtube Gaming zudem die vielleicht eines Tages aufsteigenden Sterne der Szene. Unter dem Titel „On the rise“ werden Youtuber vorgestellt, die gerade beliebt werden.

Die Eröffnung der Youtube-Destination für Gamer hat auch Auswirkungen auf die Youtube-Gaming-App: Sie wird im März 2019 eingestellt.

dpa