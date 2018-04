15. April: Titanic-Gedenktag

Die RMS Titanic, RMS steht für Royal Mail Ship, wurde bei Baubeginn als größtes, schönstes und sicherstes Luxusschiff der Welt angepriesen: Die technische Ausführung des Schiffes und seine Länge von 269 Metern waren Vorreiter für die damalige Zeit. Auch die luxuriöse Ausstattung ließ kaum mehr Wünsche offen: Titanic verfügte über ein Schwimmbad, einen Gymnastikraum, ein türkisches Bad und kostenspielige Ausstattungen.

Der Speisesaal. - Foto: shutterstock

„Wunder der Technik“

Die Jungfernfahrt des „Wunder der Technik“ am 10. April 1912 wollten sich viele Menschen natürlich nicht entgehen lassen, rund 1300 Passagiere und 900 Besatzungsmänner befanden sich an Bord, als Titanic zum ersten Mal in Southampton in England Richtung New York in See stach.

1514 Passagiere tot

Am Abend des 14. Aprils rammte das Schiff gegen einen Eisberg im Nordatlantik und versank in knapp 3 Stunden auf den Meeresboden, wo es bis heute liegen geblieben ist. Einige wenige Passagiere konnten sich auf Boote retten, worin sie wenige Tage nach dem Unglück gerettet werden konnten. Dennoch verloren 1514 Menschen ihr Leben.

Kinofilm wird zum Verkaufsschlager

1997 entstand ein Kinofilm zur Titanic: Die Liebesgeschichte von Kate Winslet und Leonardo DiCaprio erhielt 11 Oscars.

Foto: Facebook/Titanic

stol/ape