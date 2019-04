50 Jahre Spaghetti-Eis

„Kollegen aus Italien sagten mir: Vor 10, 15, 20 Jahren kamen die ersten Deutschen und wollten Spaghetti-Eis. Wir wussten nicht, was das ist, und haben uns gedacht: Die Deutschen haben Einfälle, jetzt wollen sie schon kalte Nudeln“, erzählte der 67-Jährige schmunzelnd.

Heute ist das Spaghetti-Eis auch in Italien weit verbreitet.“ Fontanella hatte das Spaghetti-Eis am 6. April 1969 in der Eisdiele seines Vaters in Mannheim entwickelt, als er mit einer Spätzlepresse eigentlich eine italienische Flagge kreieren wollte und dabei aber nur bunte Nudeln herauskamen.

dpa