Avril Lavigne kündigt neuen Song an

„Es waren die schlimmsten Jahre meines Lebens, in denen ich sowohl körperliche als auch emotionale Kämpfe durchlebte“, schrieb sie am Donnerstag auf ihrer Internetseite. „Ich konnte diesen Kampf in Musik verwandeln, auf die ich wirklich stolz bin.“ Sie dankte ihren Fans dafür, dass diese so geduldig gewartet hätten.

Ihr erster neuer Song soll am 19. September veröffentlicht werden und den Titel „Head Above Water“ heißen, also übersetzt „Kopf über Wasser“.

dpa