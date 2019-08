„Bad Moms“-Star in Wirklichkeit liebevolle Mama

Am Donnerstag (Ortszeit Los Angeles) postete Bell auf Instagram ein Foto von sich und ihrer kleinen Tochter, das beide mit heruntergezogenen Mundwinkeln in einem Krankenhauszimmer zeigt. Dazu schrieb sie: „Erster Besuch in der Notfallaufnahme. Eine Knochenfissur und ein in der Tür gequetschter Finger, der aufging wie ein Pfannkuchen“. Die US-Schauspielerin dankte den Ärzten für „die wunderbare Betreuung“ und fragte ihre Follower, ob sie wüssten, dass man einen Spezialisten zur Seite gestellt bekomme, der sicherstelle, „dass dein Kind weiß, was mit ihm passiert“.

dpa