Bar Refaeli eröffnet den Giro d'Italia

„Sono felice di essere qui, oggi, come madrina del Giro d'Italia di ciclismo, che anche per me è un' amore infinitoooo“, so hat das Model das Rennen in holprigem, aber verständlichem Italienisch eröffnet. Nach dem kurzen Auftritt übergab sie die Patenschaft an das Trientner Model Alice Rachele Arlanch.

Bar Refaeli hat sich als Topmodel einen Namen gemacht und ist die Exfrau von Arik Weinstein und Ex-Lebensgefährtin von Leonardo DiCaprio.

ansa/stol