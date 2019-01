Beinamputierter Brite will Atlantik überqueren

Dort sollte es am Mittwochfrüh mit dem Ruderboot „Hope” (Hoffnung) losgehen. „Ich bin nervös, besorgt und aufgeregt - das alles auf einmal”, sagte der 49-Jährige. Er diente 25 Jahre lang als Kommandosoldat bei der britischen Marine. Von seinen drei Einsätzen in Afghanistan kehrte er unverletzt zurück. Aber 2014 half er dem Opfer eines Verkehrsunfalls in Großbritannien, wurde von umherfliegenden Trümmern getroffen und das rechte Bein musste ihm unterhalb des Knies amputiert werden.

Bei seinem Rekordversuch trägt Spencer eine Prothese. Für die 5600 Kilometer lange Strecke bis Cayenne in Französisch-Guyana hat er Proviant nur für 90 Tage. Der bisherige Rekord gehört dem Norweger Stein Hoff, der 2002 von Portugal bis Guyana ruderte und dafür 96 Tage, zwölf Stunden und 45 Minuten benötigte. Die Bestmarke für einen körperbehinderten Alleinruderer stellte Stuart Boreham im Jahr 2004 auf: 109 Tage, zwölf Stunden und neun Minuten von den Kanarischen Inseln bis Barbados.

Spencer will mit seinem Rekordversuch auf Menschen mit Behinderung aufmerksam machen und Geld für wohltätige Zwecke sammeln darunter die Royal Marines Charity und den Endeavour Fund zugunsten verletzter Soldaten.

Er plant, entlang der afrikanischen Küste bis zu den Kapverden zu rudern und dann den Atlantik Richtung Venezuela zu überqueren. Sein Boot ist mit einem solarbetriebenen Navigator und einem VHF-Radio zur Kontaktaufnahme mit Schiffen ausgerüstet. Auch nachts wird er zeitweise rudern müssen. „Ich habe keine Wahl, und das wird eher schwierig”, sagt er.

