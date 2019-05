Billie Lourd erinnert am „Star Wars“-Tag an Mutter Carrie Fisher

Lourd postete am Samstag auf Instagram ein Foto von sich mit ihrer Mutter und schrieb in Emojis die Bildunterschrift „May The Fourth“.

Fans der „Star Wars“-Reihe zelebrieren den 4. Mai als „Star Wars Day“. Die englische Aussprache des Datums erinnert an den typischen Spruch aus der Sternenkrieger-Saga „May the force be with you“ (auf Deutsch: „Möge die Macht mit dir sein“). Fisher, die durch die Rolle als Leia Organa bekannt wurde, war im Dezember 2016 im Alter von 60 Jahren gestorben.

dpa