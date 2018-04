Biografie von Meghan Markle kommt auf den Markt

Verfasser ist der britische Autor und Journalist Andrew Morton, der schon mit seinem 1992 veröffentlichten Buch „Diana: Her True Story – In Her Own Words“ („Diana, Ihre wahre Geschichte in ihren eigenen Worten“) einen Weltbestseller landete. In „Meghan, A Hollywood Princess“ schildert Morton Harrys künftige Frau als von dem Wunsch beseelt, eine neue Diana zu werden. Ninaki Priddy, eine Freundin aus Kindertagen, kommt mit der Beschreibung zu Wort: „Sie war schon immer von der Königsfamilie fasziniert. Sie will Prinzessin Diana 2.0 sein.“

Großer Diana-Fan

Familienfreunde erinnern sich, dass die 36-Jährige in der Mutter ihres zukünftigen Ehemanns ein „Vorbild“ gesehen habe – sowohl in Bezug auf Diana als Stilikone als auch wegen ihres humanitären Engagements. Mit tränennassen Augen habe sie die Beerdigung der 1997 bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Diana am Fernsehbildschirm verfolgt.

Allerdings verweist Morton auch auf einen eklatanten Unterschied zwischen den beiden Frauen: Diana, die als 20-jährige die Frau von Prinz Charles wurde, sei deutlich schüchterner gewesen. „In gewisser Weise war die vorbereitete und kameraerfahrene Frau Markle die Art von Frau, die Diana immer werden wollte.“

Das führt den Autor zu einem weiteren Wesenszug, den er in der Biografie beschreibt: Markle wird als äußerst strebsame sowie image- und karrierebewusste Frau beschrieben, die auch langjährige Freundschaften auf ihrem Weg nach oben opferte.

Karriereorientierte Netzwerkerin

„Ihre Freunde in Los Angeles nahmen ihre Wandlung wahr, als sie auf dem Weg nach oben war“, heißt es dazu. „Sie hatte keine Zeit mehr für Freunde, die sie schon seit Jahren kannte.“ Sie wird als Netzwerkerin par excellence beschrieben, stets darauf bedacht, ihr Leben auf ihre Ziele auszurichten und neue Freundschaften im Dienste ihrer Karriereplanung zu schließen. Ihren Freund und späteren ersten Ehemann Trevor Engelson, der ihr als Filmproduzent den Einstieg in die Filmbranche erleichterte, habe sie nach 2 Jahren Ehe relativ schnöde abserviert. Kurz nach der Hochzeit 2011 bekam sie die Rolle als Rechtsanwaltsgehilfin Rachel Zane in der US-Serie „Suits“ und startete durch. Laut einem Freund schickte Markle ihren Verlobungs- und ihren Trauring per Post zurück.

Dennoch ist der Diana-Biograf Morton sicher, Markle werde die Monarchie offener und multikultureller erscheinen lassen und „Frische, Vielfalt und Wärme in die kalten Flure des Buckingham Palasts bringen“.

apa/afp