Blake Lively zeigt auf dem roten Teppich Babybauch

Mit ihrem Mann Ryan Reynolds (42) lächelte Lively für die Fotografen. Eine offizielle Bestätigung für die erneute Schwangerschaft gab es zunächst nicht.

Das Hollywood-Paar ist seit 2012 verheiratet und hat bereits zwei gemeinsame Töchter. James ist mittlerweile vier Jahre alt, Inez zwei.

In dem „Pokémon“-Film, der in der kommenden Woche in Deutschland startet, spricht Reynolds („Deadpool“) den animierten Pokémon Pikachu. Es ist das erste Realfilm-Abenteuer der japanischen Videospiel-Monster.

dpa