Britney Spears tanzt ausgelassen zu Billie-Eilish-Lied

In dem Clip von Dienstagnacht tanzt sie leicht bekleidet mit einer unechten Schlange zum Eilish-Song „Bad Guy“. Dazu schrieb sie an die junge Sängerin gerichtet: „Toller Song!! Ich musste mir einfach eine Schlange schnappen“.

Mit dem Stoff-Reptil tanzt Spears durch das Foyer eines Hauses und räkelt sich auf einem Klavier. 2001 hatte die Sängerin mit einer echten Schlange bei den „MTV Video Music Awards“ ihren Song „I'm A Slave 4 U“ performed – ihr Tanz jetzt erinnert ein bisschen daran. Eilish hat in den vergangenen Monaten den Sprung zum international bekannten Star geschafft, sie ist in zahlreichen Charts vertreten und wird immer wieder von anderen Musikern in den sozialen Medien bejubelt.

dpa