Charles und Camilla besuchen Luftbrückendenkmal in Berlin

Das meterhohe Denkmal war 1951 eingeweiht worden und erinnert an die Opfer der Luftbrücke 1948/49, darunter auch Dutzende Briten. Drei nach Westen weisende Rippen des Denkmals stehen für die Luftkorridore, die zu Zeiten der sowjetischen Blockade zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik zur Verfügung standen.

Auf dem Luftweg hatten Amerikaner, Briten und Franzosen mehr als zwei Millionen Einwohner der Berliner Westsektoren mit Kohle und Lebensmitteln versorgt. Am 12. Mai 1949 hob die Sowjetunion schließlich die Blockade auf. Wenn sich dies an diesem Sonntag zum 70. Mal jährt, ist in Berlin eine große Jubiläumsfeier geplant.

Teddy für Baby Sussex

Prinz Charles hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu einem Meinungsaustausch getroffen. Steinmeier übergab dem Prinzen dabei einen Teddy für dessen viertes Enkelkind, wie es im Bundespräsidialamt hieß. Der Sohn von Prinz Harry und seiner Frau Meghan war am Montag zur Welt gekommen.

Themen des Treffens, zu dem etwas später auch Charles' Frau Camilla (71) dazu kam, waren der Brexit sowie die Wohnungsbaupolitik. Das Paar war kurz zuvor zu einem viertägigen Deutschlandbesuch eingetroffen. In Berlin gab es auch ein Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Die beiden bleiben bis Freitag in Deutschland. Auf dem Programm stehen zudem Termine in Leipzig und München.

Charles und Camilla sind bis Freitag in Deutschland, sie besuchen neben Berlin auch Leipzig und München.

