Christina Aguilera sorgt sich um Reaktionen ihrer Kinder

Die Sängerin sorgt sich, was ihre heute 10 und 3 Jahre alten Kinder später von ihrer Performance halten werden. - Foto: shutterstock

Sie hoffe aber auf das Verständnis der beiden: Was für sie selbst richtig sei, möge zwar für ihre Tochter oder andere Frauen nicht richtig sein – doch es sei „die Art, wie ich mich in meinem eigenen Körper stark fühle und meine Stärke zeige – und so musste ich sein, als ich 21 war“. Sie wünsche sich für ihre Tochter, dass diese eines Tages „ebenfalls eine kluge, unabhängige Frau“ sein werde, und für ihren Sohn, dass er Frauen respektiere, erklärte Aguilera weiter.

Die Sängerin bringt in wenigen Tagen ihr neues Album „Liberation“ heraus.

