Comedy-Serie „The Big Bang Theory“ endet

Die letzte Staffel soll demnach am 24. September in den USA anlaufen. Sie seien den Fans der Serie für deren lange Unterstützung „ewig dankbar“, hieß es in der Mitteilung.

Sie wollten die Serie mit einem „epischen kreativen Ende“ krönen. Mit der 279. Episode soll dann im Mai 2019 das Finale über die US-Bildschirme flimmern. Die Serie um schräge Wissenschaftler und eine Kellnerin gehört seit dem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedyserien der Welt. Sie wird in Deutschland bei ProSieben ausgestrahlt.

dpa