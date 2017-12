Dänischer Weihnachtsmann zieht von Grönland nach Finnland

„Wir können nicht mit dem Zirkus der Finnen mithalten“, fügte er hinzu. Außerdem wolle Grönland lieber als Ziel für Abenteuerurlaub, Hundeschlittenfahrten und das Polarlicht bekannt sein. Versuche, Grönland als Heimat des Weihnachtsmannes zu vermarkten, seien finanziell nicht erfolgreich gewesen. Ganz aufgeben wolle sie den berühmten Einwohner Grönlands aber nicht: „Wenn wir gefragt werden, sagen wir aber trotzdem, er kommt aus Grönland.“

Der finnischen Tradition zufolge kommt der Weihnachtsmann von dem entlegenen Berg Korvatunturi. Oft kann man ihn aber im Weihnachtsdorf bei Rovaniemi am Polarkreis antreffen, wo Santa Claus in Restaurants, Läden und mit Attraktionen wie Rentier-Schlittenfahrten vermarktet wird. Anderswo lebt der Weihnachtsmann am Nordpol oder kommt aus Russland oder der Türkei.

Die Insel Grönland hat nur 57.000 Einwohner, ist aber mit 2,16 Millionen Quadratkilometern etwa sechs mal so groß wie Deutschland. Sie ist ein autonomes Territorium Dänemarks.

dpa