Das Wochenende bleibt kühl

Am Sonntagnachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, dazu muss man auch mit ein paar gewittrigen Regenschauern rechnen. In den nördlichen Tälern weht Nordföhn.

Ab Montag soll es allerdings wieder wärmer werden. Der Nordföhn lockert die Wolken auf und die Sonne lässt sich blicken. Am Alpenhauptkamm ist es in in den Morgenstunden aber noch unbeständig und es kann regnen, in einigen Tälern weht weiterhin Nordföhn.

stol