Deutscher Schauspielpreis für Angela Winkler

Der Preis wird vom Bundesverband Schauspiel ausgerichtet. In 8 Kategorien werden die Gewinner bei der Verleihung am 13. September in Berlin verkündet. Einige Preisträger stehen schon fest, darunter der Synchronpreis für die Schauspielerin und Opernsängerin Christin Marquitan. Sie gibt Stars wie Salma Hayek und Toni Colette eine deutsche Stimme.

