Diane Kruger trauert um Karl Lagerfald

Der in Hamburg geborene und in Paris lebende Designer starb am 19. Februar 2019 – Kruger war eines seiner Models gewesen. In der Talkshow sagte sie: „Er war in Paris auch mein Nachbar, und wir haben uns in den letzten 20 Jahren zwei-, dreimal in der Woche gesehen.“

Sie habe viele Erinnerungen an ihn: Von gemeinsamen Spaziergängen bis hin zu Flügen in seinem Flugzeug nach China, auf denen er nicht geschlafen, sondern lieber von seiner Kindheit erzählt habe. Kruger weiter: „Er war sehr exzentrisch und sehr lustig, aber auch sehr süß. Wir haben immer Deutsch gesprochen und hatten deshalb ein besonderes Band, da uns keiner verstehen konnte“.

Kruger, die aus der Nähe von Hildesheim stammt, zog mit 15 als Model nach Paris. Ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin hatte sie 2004 mit dem Film „Troja“. Mit ihrem US-Schauspielkollegen Norman Reedus (50, „The Walking Dead“) ist sie seit März 2017 liiert. Das Paar hat eine kleine Tochter und lebt unter anderem in den USA. Derzeit drehte Kruger in Paris den Action-Spionage-Thriller „355“.

