Die ersten Promis haben das „Big Brother“-Haus bezogen

Tür zu, Tschüss Außenwelt: Vor der Eröffnungsshow am Freitag sind die ersten Kandidaten bereits in das „Promi Big Brother“-Haus in Köln gezogen. Sonderlich gemütlich leben sie dort aktuell allerdings nicht. Die bislang neun Insassen des TV-Knastes hausen auf einem dreckigen, 70 Quadratmeter großen und „Baustelle“ genannten Areal, wie Sat.1 am Donnerstag erklärte.

Es gibt keine Betten und kein Badezimmer, nur ein Campingklo, eine Feuerstelle und einen Kalt-Wasserhahn. Der Einzug ging demnach bereits am Mittwoch vonstatten. Die Eröffnungsshow zeigt Sat.1 am Freitag (20.15 Uhr).

dpa