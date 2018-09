Dieser Teenie will zum Mars

Alyssa will bei der ersten bemannten Mars-Mission mit dabei sein. Dafür trainiert sie hart. - Foto: Twitter

Alyssas Weltraumliebe kennt wirklich keine Grenzen: Seit sie ein kleines Mädchen war, schwärmte sie für den Weltraum, besonders für den Mars. Doch es blieb nicht bei einer kindlichen Schwärmerei. Voller Energie und Willensstärke kämpft sie schon seit Jahren für die Erfüllung ihres Traums.

Als erster Mensch überhaupt besuchte Alyssa alle 14 NASA-Besucherzentren und mit 7 Jahren hatte sie bereits ihr erstes Space Camp absolviert, in dem sie alles über Weltraumflüge gelernt hat.

„Wochenende meines Lebens“

„Das war das Wochenende meines Lebens“, sagte sie kürzlich der amerikanischen TeenVogue. Viele weitere Besuche des Space Camps folgten. Mit zwölf Jahren – und als jüngster Mensch überhaupt – hat sie alle drei Space Camps der NASA in den USA, Kanada und der Türkei absolviert. Auf ihrem Twitter-Account nasablueberry informiert sie alle Interessierten über ihre Fortschritte und Erfolge, und postet ihre Stationen auf ihrem langen Weg zum Mars.

Auch die „Advanced Possum Academy“ hat die junge Amerikanerin schon absolviert. Der Teenie ist von ihrem Vorhaben nicht abzubringen: “Ihr nennt den Mars „Roter Planet“. Ich nenne ihn „Heimat“. Ich wurde auf dem Planeten Erde geboren, aber meine Mission ist es, als einer der ersten auf dem Mars zu landen”.

Klare Worte für ein junges Mädchen. Offiziell darf sie sich zwar erst mit 18 Jahren bei der NASA bewerben, doch die Weltraumbehörde glaubt schon jetzt fest an sie und ihre herausragenden Fähigkeiten. Die Chancen stehen gut, dass der Teenie im Jahr 2033 bei der Mission mit dabei sein kann. Dann nämlich soll die erste bemannte „Mission to Mars“ starten. Alyssa wäre da 32 Jahre alt und somit im perfekten Alter für eine derartige Mission. Die Landung wäre für 2039 vorgesehen.

Alyssa zahlt einen hohen Preis

Während sie bereits jetzt viel Zeit und Energie in ihr Astronauten-Training steckt, lernt sie auch noch für die Schule und absolviert zusätzlich ein Grundstudium in Astrobiologie – in vier Sprachen: Englisch, Spanisch, Chinesisch und Französisch.

„Die größte Herausforderung ist die Zeit und alles in so jungem Alter zu schaffen, während man auch noch zur High School geht“, verriet sie dem Online-Portal BoredPanda vor einiger Zeit. Zeit für ihre Freunde hat sie kaum.

Auf Kinder und Familie verzichten

Doch das ist noch lange nicht alles. Würde sie für die Mission ausgewählt werden, wäre es wohl eine Mission ohne Wiederkehr, heiraten oder Kinder kriegen könne sie dann wohl nie. Doch für ihren Traum ist sie bereit, diesen hohen Preis zu zahlen.

stol