Dieter Bohlen äußert sich zu Küblböck

In einem bei Instagram geposteten Video äußerte sich der Musikproduzent nach eigenen Worten „total geschockt“: „Er war auf der einen Seite ein unheimlich lustiges Kerlchen, was man so im Fernsehen gesehen hat, aber wenn er bei mir zu Hause war, gab es eben auch das totale krasse Gegenteil: Er konnte unheimlich traurig und unheimlich depressiv sein. Und ich habe mich dann damals gewundert, wie unheimlich schnell das so hin und herging bei ihm.“

Viel Kritik bekam Bohlen für den Kapuzen-Pullover, den er bei dem mit verspiegelter Sonnenbrille vorgetragenen Statement trug: „Be one with the Ocean“ (Sei eins mit dem Ozean) stand darauf. Kurz darauf entschuldigte er sich in einem kurzem Instagram Video und beteuerte, dass „Daniel echt ein Freund war“, den er „echt lieb gehabt hat.“

dpa/stol