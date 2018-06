Ed Sheeran steht als Wachsfigur in Londoner Katzencafé

Auf dem dazugestellten Foto steht die Figur von Sheeran in bekannter Pose mit Gitarre in der Hand vor einem riesigen Katzenbaum. Einige der Vierbeiner vertreiben sich im Hintergrund die Zeit und wirken gänzlich unbeeindruckt von dem Popstar in ihrer Mitte. In Katzencafés können Gäste Kaffee und Kuchen genießen und gleichzeitig die frei umherlaufenden Tiere bestaunen oder streicheln.

Doch der kleine Abstecher der Figur wird nicht lange dauern. Ab dem 19. Juni soll Sheerans Abbild dann bei Madame Tussauds in London zu sehen sein, hieß es auf der Internetseite der Touristenattraktion.

dpa