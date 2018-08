Eis essen mit der "Zett"

Für gewöhnlich erscheint die Sonntagszeitung "Zett", wie der Name schon sagt, am Sonntag: Am Hochunserfrauentag macht die Zeitung jedoch eine Ausnahme.

Die Leser können sich die "Zett" gewohnt an den Verkaufsständen holen - und dürfen sich auf eine ganz besondere Überraschung freuen. So gibt es nämlich zu jeder Ausgabe eine Kugel Eis. Wer bis zum 31. August mit dem Eis-Coupon von der Titelseite in einer der vielen Eisdielen im Land auftaucht, bekommt von der "Zett" und den Speiseeisherstellern im hds eine Kugel Eis geschenkt. Zudem könnten Leser im "Mega-Glückstelefon" 3 Wellness-Urlaube gewinnen.

Natürlich gibt es auch jede Menge weitere Inhalte, vom aktuellen Geschehen über Hintergrundberichte bis hin zum Sport.

Die "Zett" gibt es auch online unter www.zett.it.