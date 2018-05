Eisbärbaby Nanook freut sich über Abkühlung im Frühling

Abgesehen von der Milch ihrer Mutter Lara esse Nanook am liebsten Salat, taste sich aber auch langsam an Fleisch und Fisch heran. Schüchtern ist sie offenbar nicht: „Wenn Besucher da sind, kommt Nanook immer ganz interessiert an die Scheibe und schaut, wer da ist“, sagt Berendson.

Nanook hat tierischen Spaß im Wasser. - Foto: apa/dpa

Nanook war am 4. Dezember in Gelsenkirchen mit 2 Geschwistern zur Welt gekommen. Die beiden anderen Jungtiere starben kurz nach der Geburt. Mitte April tapste Nanook mit Mutter Lara zum ersten Mal durch das Außengehege.

dpa