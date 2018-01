Elbphilharmonie: positives Fazit

„Besser hätte es nicht laufen können. Das war für alle Beteiligten eine einmalige Zeit“, sagte der gebürtige Wiener im Interview der Deutschen Presseagentur dpa. „Dass ein Haus so schnell von Null auf Hundert fährt, so schnell weltweit Anerkennung findet, so schnell Rekorde bricht, und vor allem Besucher wie Künstler so begeistert, dass auch alle wiederkommen wollen – das wird sich nicht so schnell wiederholen.“

dpa