Elton John prangert Homo-Hass in Osteuropa an

Elton John (links) startet mit dem britischen Prinz Harry (rechts) eine neue Initiative, die sich an junge Männer in Afrika richtet.

Am zweiten Tag des weltweit größten Expertentreffens zu HIV und Aids hatten Forscher erfolgreiche Studien vorgelegt. Danach kann eine HIV-Infektion mit Medikamenten verhindert werden. Zugleich aber wurde deutlich, dass gerade in der früheren Sowjetunion sexuelle Minderheiten und Drogenabhängige kaum Zugang zu Medikamenten oder sterilen Spritzen hätten. Aus Angst vor Verfolgung würden sie sich auch nicht testen oder behandeln lassen.

Osteuropa und Zentralasien sind die Regionen, in der sich die Epidemie an schnellsten ausbreitet. Allein in Russland gab es nach Angaben der UN rund 100.000 Neu-Infektionen im vergangenen Jahr. Elton John machte in Amsterdam keinen Hehl aus seiner „großen Wut und tiefen Frustration“ über die politisch Verantwortlichen. Ein Ende der Epidemie sei zum Greifen nah, sagte er. Doch der politische Wille in Osteuropa und vor allem in Russland fehle. „Politiker müssen menschlicher werden und endlich alle Menschen gleich behandeln.“

Elton John: Seit 25 Jahren Kampf gegen Aids

Die 71 Jahre alte Poplegende engagiert sich bereits seit über 25 Jahren im Kampf gegen HIV und Aids. Johns Aids-Stiftung wird den Angaben zufolge gemeinsam mit dem niederländischen Aids-Fonds Projekte für Risikogruppen in Osteuropa unterstützen, dazu gehören sexuelle Minderheiten, Drogenabhängige und Gefangene. Außerdem startete er gemeinsam mit dem britischen Prinz Harry eine neue Initiative, die sich an junge Männer in Afrika richtet. Sie sollen ermutigt werden, sich testen zu lassen und sich und ihre Partner beim Sex zu schützen.

Neue Forschungsergebnisse bekräftigen die Wirksamkeit vorbeugender HIV-Medikamente. Demnach steckten sich Männer nicht mit dem Virus an, wenn sie täglich eine sogenannte PrEP-Pille einnahmen. Sie waren auch geschützt, wenn sie nur gezielt vor und nach dem Sex mit einem Mann ohne Kondom das Medikament einnahmen. PrEP ist die Abkürzung für Prä-Expositions-Prophylaxe (PrEP).

