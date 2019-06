Familie Obama plant Kurzurlaub in Clooneys Villa am Comer See

In der Villa Oleandra (links im Bild) werden die Obamas am Freitag eintreffen. - Foto: shutterstock

Die Familie des Ex-US-Präsidenten landet mit einem Privatflug aus Südfrankreich auf dem Mailänder Flughafen Malpensa und reist dann nach Laglio am Comer See weiter, wo sich Clooneys „Villa Oleandra“ befindet. Clooney verbringt seit mehreren Jahren viel Zeit am Comer See in der Lombardei.

Um die Privatsphäre der Stargäste nicht zu stören, setzte der Bürgermeister der Ortschaft Laglio, in der sich die Villa befindet, einige Maßnahmen, berichteten Medien. So müssen Boote eine Distanz von 100 Metern von der Villa halten. Schaulustige dürfen außerdem nicht auf der Straße vor Clooneys Residenz stehenbleiben.

apa