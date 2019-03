Felicity Jones würde gern Theresa May spielen

„Definitiv. Theresa May wäre faszinierend“, sagte die 35-Jährige Britin („Rogue One: A Star Wars Story“) der „Welt am Sonntag“.

Filme wie „Vice“ über den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney hätten den Appetit auf diese Art von Filmen angeregt.

„Und sie haben Lust darauf gemacht, sich mit politischen Prozessen auseinanderzusetzen, die noch nicht so lange zurückliegen.“

Jones ist zurzeit in dem Film „Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit“ als US-Richterin Ruth Bader Ginsburg im Kino zu sehen.

dpa