Flüchtlingshochkommissariat schickt Angelina Jolie nach Peru

Außerdem solle sich die Schauspielerin, die als Sonderbotschafterin tätig ist, über die Herausforderungen für Peru als Aufnahmeland erkundigen. Medienberichten zufolge kam Jolie am Sonntag in der peruanischen Hauptstadt Lima an.

Wegen der schweren Wirtschaftskrise in Venezuela sind zahlreiche Bewohner des südamerikanischen Landes nach Peru geflüchtet. Laut einer Schätzung der Regierung in Lima befinden sich derzeit 456.000 Venezolaner im Land. 2016 waren es noch 6.000 gewesen.

apa/ag.