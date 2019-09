Für Youtube-Talkshow: Frank Elstner ausgezeichnet

Geehrt wurde er für seine neue Youtube-Talkshow „Wetten, das war's?“, in welcher er Gäste wie Sängerin Helene Fischer, Moderator Jan Böhmermann und Sänger Herbert Grönemeyer interviewt.

Elstner sagte bei der Verleihung, er freue sich so sehr. Die jungen Leute in seiner Firma hätten ihm gesagt, er solle nicht aufhören zu denken, sondern weiter denken und was machen. Er sei dankbar, dass das jetzt kein Preis für einen „Quotensenior“ sei, sondern ein Preis für die Nähe zum Publikum.

dpa