„Game of Thrones“-Star Kit Harington in „Wellness Retreat“

Die Nachricht kommt eine gute Woche nach dem Ende der preisgekrönten Fantasy-Saga, in der Harington die Rolle des Jon Schnee spielte. Nach acht Jahren mussten Schauspieler und Fans Abschied nehmen vom „GoT“-Drama.

Bereits im März hatte Harington auf der „Walker Stalker Con“ in Berlin eine Auszeit angekündigt. „Es wäre nicht klug, jetzt direkt den nächsten Job anzunehmen. Meine Frau und ich werden einfach etwas Zeit in London verbringen, in unseren eigenen vier Wänden“, sagte Harington auf der Messe.

Seit Juni 2018 ist der Schauspieler mit seiner früheren Serienpartnerin Rose Leslie (32) verheiratet. Das britische Paar hatte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennengelernt.

apa/dpa