„Geisterstraße“ im Trentino - VIDEO

Ein Ball, ein Skateboard und ein Auto rollen eine Straße in Montagnaga in der Provinz Trient die Straße hinauf. Scheinbar spielen die Naturgesetze vollkommen verrückt. Dies wollte ein Reporter der Fernsehsendung „Galileo“/ProSieben näher unter die Lupe nehmen und reiste in die Nachbarprovinz Südtirols an.

Durch Eigenexperimente konnte der Reporter keine Lösung finden und suchte deshalb Hilfe bei einem ehemaligen Chemieprofessor. Des Rätsels Lösung gibt der Professor im Video preis.

stol