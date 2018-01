Gentiloni trifft Steinmeier bei Skiurlaub in Südtirol

Der amtierende italienische Ministerpräsident, Paolo Gentiloni, ist derzeit auf Skiurlaub in Südtirol. Am Mittwoch Abend hat er sich dort mit dem deutschen Bundespräsidenten, Franz-Walter Steinmeier, getroffen. - Foto: LaPresse

Die beiden Politiker speisten mit ihren Ehefrauen in einem Hotel in Toblach, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete. Über die Inhalte der Gespräche gab es keine Informationen.

Gentiloni gönnt sich mit seiner Frau Emanuela Di Mauro vor Beginn des Wahlkampfes für die Parlamentswahlen am 4. März einige Ruhetage in Toblach. Das Paar ist in einer Ausbildungs- und Erholungseinrichtung der italienischen Luftwaffe untergebracht und wird dort bis Freitag bleiben, berichteten italienische Medien.

Der Chef von Gentilonis Demokratischer Partei (PD), Ex-Premier Matteo Renzi, verbringt mit seiner Familie einige Urlaubstage auf der Seiser Alm. Renzi, der leidenschaftlich Ski fährt, liebt die Südtiroler Skipisten.

apa