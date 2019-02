Gitarrist Peter Frampton kündigt Abschiedstour an

Als Grund für seinen Rückzug gab er gegenüber CBS News eine seltene degenerative Muskelerkrankung an. Diese könne ihn künftig beim Gitarrespielen zunehmend einschränken.

Frampton wurde vor allem durch sein Live-Album „Frampton Comes Alive!“ (1976) bekannt, das zu den meistverkauften Platten aller Zeiten gehört. Die ersten Symptome seiner Erkrankung habe er bereits vor acht Jahren in den Beinen bemerkt, so der Musiker. Die endgültige Diagnose habe er allerdings erst vor rund drei Jahren bekommen und davon nur seiner Familie und Band erzählt. Nach einem erneuten Sturz habe er sich nun dazu entschlossen, seine Karriere zu beenden, bevor auch seine Hände in Mitleidenschaft gezogen werden.

apa/afp